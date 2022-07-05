Рестораны McDonald's перестали работать в Казахстане

Рестораны американской компании McDonald's, которые покинули российский рынок, приостановили работу в Казахстане «по техническим причинам». Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Дорогие гости! Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на официальной странице ресторана в одной из соцсетей.

Предполагается, что рестораны в Казахстане могли закрыть из-за ухода официального поставщика из России, откуда в Казахстан поступало «сырье».

Ранее издание Forbes сообщало, что сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна претендовал на покупку McDonald's в России.

В мае McDonald's Corporation продала свой бизнес в России российскому предпринимателю Александру Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. 12 июня в зданиях сети начали открываться новые рестораны.