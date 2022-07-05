Bloomberg: Турция начала расследование происхождения зерна на сухогрузе «Жибек жолы»

Турция начала расследование происхождения зерна на борту сухогруза под российским флагом «Жибек жолы», которое находится у черноморского порта Карасу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Судно еще не пришвартовалось и не разгрузилось и будет находиться в порту, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию груза, заявили официальные лица.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что груз, находящийся на борту сухогруза, шел по контракту между Таллином и Анкарой. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-арендатор задержанного в Турции сухогруза — гендиректор компании «НавигаторЪ» Вячеслав Игонин — рассказал, что передал его казахстанской компании «Казмортрансфлот» (КТМФ) в ноябре 2021 года и сейчас не имеет к судну никого отношения.

Ранее сообщалось, что «Жибек жолы» с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку, но так его не получил.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева, потому что на нем якобы перевозится украинское зерно.