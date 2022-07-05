Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Задержанная в России баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену с просьбой... 01:20
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на параде в США 01:18
Грушевский: агент Эджуке воспользовался той свиньей, которую подложили нашему футболу 01:10
В Британии промышленники хотят предупредить правительство о закрытии... 01:07
На сайте IKEA возникли сбои со стартом онлайн-распродажи 00:55
Сдавшемуся на «Азовстали» шведу в ДНР предъявили обвинение в наемничестве 00:51
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий ведет переговоры с «Шахтером» по возвращению... 00:43
СК даст оценку действиям сотрудников ОБСЕ, работавшим на украинскую разведку 00:43
В администрации Эйфелевой башни опровергли слухи об угрозе ее обрушения 00:33
Малкин и Летанг не могут достичь соглашения по контракту с «Питтсбургом» 00:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: Турция начала расследование происхождения зерна на сухогрузе «Жибек жолы»

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Турция начала расследование происхождения зерна на борту сухогруза под российским флагом «Жибек жолы», которое находится у черноморского порта Карасу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Судно еще не пришвартовалось и не разгрузилось и будет находиться в порту, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию груза, заявили официальные лица.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что груз, находящийся на борту сухогруза, шел по контракту между Таллином и Анкарой. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-арендатор задержанного в Турции сухогруза — гендиректор компании «НавигаторЪ» Вячеслав Игонин — рассказал, что передал его казахстанской компании «Казмортрансфлот» (КТМФ) в ноябре 2021 года и сейчас не имеет к судну никого отношения.

Ранее сообщалось, что «Жибек жолы» с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку, но так его не получил.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева, потому что на нем якобы перевозится украинское зерно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть