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Великобритания предлагает помощь для вывоза зерна с Украины

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Vadim Ghirda/AP

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помощь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины, сообщает РИА «Новости».

Выступая в парламенте, премьер-министр отметил, что в разрешении сложившейся ситуации важна роль Турции, которая прикладывает все возможные усилия. Также он поблагодарил за приложенные усилия президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна», — заявил Джонсон.

По его словам, «если не удастся использовать Босфор», необходимо изучить альтернативные пути экспорта зерна с Украины.

Ране в рамках выступления в парламенте Джонсон заявил, что Лондон не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза зерна. Великобритания скорее согласится на отправки меньших партий альтернативными путями.

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