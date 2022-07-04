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В CEBR заявили о риске возникновения рецессии в Европе из-за уменьшения поставок газа

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Alex Grimm/Reuters

Снижение поставок газа из России привело к увеличению риска возникновения рецессии в Европе до 40%. Об этом сообщается на сайте британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR).

«Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа», — отметили в исследовании.

В публикации указали, что поставки газа в Италию и Францию находятся под угрозой, поэтому страны находятся в состоянии повышенной готовности. Великобритания также зависит от мировых цен на газ, а ее ограниченных мощностей хранения не хватит надолго. Поэтому эта страна также в меньшей степени может пережить ценовые шоки.

По данным исследования, при прекращении поставок из России, многим странам придется закрыть предприятия промышленности. При этом, чем больше зависимы предприятия от газа, тем хуже будут последствия. Например, в Германии зависимость промышленности от газа оценивается в 37%, в Италии – 25%, а в Великобритании – 23%.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что банки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа.

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