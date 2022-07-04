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Bloomberg: банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФ

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Reuters

Банки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы статьи считают, что в случае прекращения экспорта в ФРГ газа из РФ, в крупнейшем экономике Европы возникнет рецессия. Кредитные организации обеспокоены будущим газопровода, соединяющим Россию и Германию.

В ФРГ считают, что после завершения ремонтных работ на газопроводе, поставки могут не возобновиться.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

1 июля ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора проекта Nord Stream AG сообщил, что газопровод «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта.

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