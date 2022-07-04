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Минпромторг России добавил новые компании в перечень для параллельного импорта

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Минпромторг России изменил список товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на промышленной выставке «Иннопром-2022», передает РИА «Новости».

По его словам, из перечня исключены компании, такие как Wilo, Duracell и Merries, которые продолжают экспортировать на российский рынок свою продукцию. Напротив, в список попали компании Siemens, BMW, Lego, которые решили покинуть РФ из-за российской спецоперации на Украине.

«На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тыс., покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» направило в Минпромторг РФ предложение исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта.

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