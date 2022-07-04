Алиханов: наиболее критичным для Калининграда стал запрет на транзит цемента и металлов

Губернатор Антон Алиханов Калининградской области в интервью газете «Ведомости» заявил, что экономика региона наиболее остро ощутила ограничения на сухопутный транзит через Литву из регионов России цемента и металлов.

Алиханов подчеркнул, что эти ресурсы нужны для строительства объектов.

Глава региона заявил, что считает запреты на транзит таких товаров блокадой.

Отмечается, что логистика поставки грузов в Калининградскую область уже перестроена, однако сейчас важным вопросом остается субсидирование перевозок по морю.

Алиханов также заявил, что власти региона подготовили и передали в правительство Российской Федерации и администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов РФ и на грузовой автомобильный транзит. До этого «Литовские железные дороги» уведомили власти Калининграда о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции.