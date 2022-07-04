Бывший арендатор задержанного в Турции сухогруза заявил, что отказался от него в ноябре

Экс-арендатор задержанного в Турции российского сухогруза «Жибек жолы», передал его казахстанской компании «Казмортрансфлот» (КТМФ) в ноябре 2021 года и сейчас не имеет к судну никого отношения, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «НавигаторЪ» Вячеслав Игонин.

Бизнесмен указал, что сухогруз вернули казахской фирме «Казмортрансфлот» (КТМФ), КТЖ.

Ранее российское посольство в Турции заявило, что официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали грузовое судно по требованию Киева, на котором якобы перевозится украинское зерно. Он добавил, что на 4 июля запланировано «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал комментировать утверждения Киева.