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В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России

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Reuters

Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото заявил, что Японии будет сложно отказаться от приобретения газа в Российской Федерации из-за сложной ситуации в энергетической отрасли страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По его словам, суда компании будут продолжать перевозить сжиженный природный газ из РФ в обычном режиме. Такеси Хасимото подчеркнул, что из-за того, что в текущий момент на спотовом рынке СПГ и уголь достаточно дороги, Япония не хотела бы прекращать импорт газа из РФ.

Он добавил, что его компания приложит все необходимые усилия, чтобы предоставлять гражданам Японии услуги по поставке СПГ в обычном режиме вне зависимости от проводимой РФ национальной политики.

Ранее стало известно, что из-за решения Москвы контролировать энергетический проект «Сахалин-2» Токио может потерять ценный запас топлива на фоне ситуации, при которой электрическая сеть страны меньше всего может себе это позволить.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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