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Политика

Военная операция России на Украине. День 130-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 130-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что трое жителей Белгорода погибли и четверо пострадали в результате ночного ЧП, незадолго до этого в центре города была слышна «серия звуков» — «предположительно, сработало ПВО». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что за прошедшую ночь ВСУ дважды обстреляли Мелитополь. Тем временем власти финской Южной Карелии на границе с Россией предлагают создать базу НАТО. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
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8:39

8:13

Спустя 2,5 часа — в 6 утра — Гладков отчитался:

«Вместе с мэром города Белгорода Антоном Ивановым обошел жилые дома и поговорил с жителями».

По словам губернатора, частичные разрушения получили 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, пять из них полностью разрушено.

Он заверил, что сегодня подрядчики сделают замеры и зафиксируют разрушения, чтобы в ближайшее время начать восстановление. ⠀ «Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем». ⠀ Глава региона сообщил также о четверых пострадавших. «Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших».

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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны
8:07

Почти в 4 часа ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков». По его словам, загорелся частный жилой дом в Белгороде.

На тот момент было трое пострадавших, которых доставили в больницу.

«Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию российской спецоперации на территории Украины. Сегодня 130-й день.

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