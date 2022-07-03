Военная операция России на Украине. День 130-й

8:13

Спустя 2,5 часа — в 6 утра — Гладков отчитался:

«Вместе с мэром города Белгорода Антоном Ивановым обошел жилые дома и поговорил с жителями».

По словам губернатора, частичные разрушения получили 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, пять из них полностью разрушено.

Он заверил, что сегодня подрядчики сделают замеры и зафиксируют разрушения, чтобы в ближайшее время начать восстановление. ⠀ «Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем». ⠀ Глава региона сообщил также о четверых пострадавших. «Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших».