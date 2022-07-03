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Распродажа в IKEA начнется 5 июля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Распродажа товаров со складов шведской мебельной компании IKEA в России начнется 5 июля, сообщается на сайте магазина.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», — говорится в заявлении компании.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. При этом сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.

В конце июня ретейлер устроил закрытую распродажу остатков товаров среди сотрудников. В связи с этим в России активизировались мошенники: так, в Москве было возбуждено несколько уголовных дел после того, как граждане отправляли якобы продавцам товаров IKEA деньги, а те исчезали.

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