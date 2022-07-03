Reuters: в Турции задержали российское судно с якобы украинским зерном

В Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

По информации агентства, к турецкой стороне обратилась Украина с просьбой арестовать грузовое судно, на борту которого якобы находилось 4,5 тыс. тонн украинского зерна, вывезенного из занятого Россией порта Бердянска.

Уточняется, таможенные органы Турции задержали сухогруз. Сейчас судно стоит у входа в порт.

«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией — «Газета.Ru»]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — сообщает Reuters.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что из порта Бердянска вышло первое судно с зерном.