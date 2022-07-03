Италия продлит налоговые каникулы на топливо для смягчения энергетического кризиса

Правительство Италии планирует ввести меры по смягчению воздействия высоких цен на энергоносители, включая продление налоговых каникул на топливо до начала октября, пишет газета Il Messaggero.

Пакет мер будет стоить около €8 млрд и увеличит общие расходы Италии на смягчение последствий энергетического кризиса почти до €40 млрд.

30 июня правительство премьер-министра страны Марио Драги одобрило меры по поддержке долгосрочных контрактов на импорт газа, снижение налога на счета за электроэнергию для населения и кредит в размере €4 млрд оператору энергетического рынка GSE SpA для ускорения заполнения газовых хранилищ к следующей зиме.

Ранее сообщалось, что Россия уменьшила поставки газа в Италию на 15%. Об этом в интервью Sky TG24 заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.

По его словам, цены на газ из-за этого вырастут еще сильнее, так как рынок привык к спекуляциям на дефиците. После этого начнется новая битва за накопление топлива.

Он добавил, что с точки зрения энергетики Италия находится в более выгодном положении, чем Германия. Сейчас хранилища страны заполнены более чем на 60%.