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Италия продлит налоговые каникулы на топливо для смягчения энергетического кризиса

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Jean-Francois Badias/AP

Правительство Италии планирует ввести меры по смягчению воздействия высоких цен на энергоносители, включая продление налоговых каникул на топливо до начала октября, пишет газета Il Messaggero.

Пакет мер будет стоить около €8 млрд и увеличит общие расходы Италии на смягчение последствий энергетического кризиса почти до €40 млрд.

30 июня правительство премьер-министра страны Марио Драги одобрило меры по поддержке долгосрочных контрактов на импорт газа, снижение налога на счета за электроэнергию для населения и кредит в размере €4 млрд оператору энергетического рынка GSE SpA для ускорения заполнения газовых хранилищ к следующей зиме.

Ранее сообщалось, что Россия уменьшила поставки газа в Италию на 15%. Об этом в интервью Sky TG24 заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани.

По его словам, цены на газ из-за этого вырастут еще сильнее, так как рынок привык к спекуляциям на дефиците. После этого начнется новая битва за накопление топлива.

Он добавил, что с точки зрения энергетики Италия находится в более выгодном положении, чем Германия. Сейчас хранилища страны заполнены более чем на 60%.

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