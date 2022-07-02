Ассоциация почтовых операторов PostEurope заморозила членство России и Белоруссии

Профессиональная ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope заморозила членство «Почты России» и «Белпочты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«Совет директоров принял решение о приостановке членства «Почты России» и «Белпочты» в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», — сообщили в PostEurope.

В российской почтовой компании сказали, что приостановка членства в европейской ассоциации не повлияет на работу службы доставки писем и посылок. В пресс-службе подчеркнули, что «Почта России» продолжает членство в основном объединении почтовых администраций — Всемирном почтовом союзе.

В конце февраля сообщалось, что американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок на территорию России.

В середине апреля «Газета.Ru» писала, что в России активизировались посредники, предлагающие привезти автозапчасти из Европы и США в обход санкционных ограничений.