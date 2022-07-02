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Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Правительство Японии может опротестовать требования по проекту «Сахалин-2», если они будут нарушать контракт. Об этом сообщает газета «Иомиури» со ссылкой на источник в МИД Японии.

«Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено дать решительный ответ на действия России по проекту «Сахалин-2» с участием японских компаний Mitsui и Mitsubishi, управление которым будет передано создаваемому российскому ООО.

Япония выразит протест, если к ее компаниям будут предъявлены требования, нарушающие соглашения по «Сахалину-2», отмечает издание. При этом в правительстве ранее допускали, что Россия в ответ на ужесточение санкций со стороны стран G7 может принять «односторонние меры» в отношении «Сахалина-2».

До этого сообщалось, что из-за решения Москвы контролировать энергетический проект «Сахалин-2» Токио может потерять ценный запас топлива на фоне ситуации, при которой электрическая сеть страны меньше всего может себе это позволить.

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