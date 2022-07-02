Регулятор ФРГ выразил опасения о прекращении поставок российского газа по «Северному потоку»

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер не исключил полного прекращения поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе/ Россия снизила поставки по важнейшей газовой артерии — «Северному потоку» — в Германию и Европу на 60%. Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — сказал он.

Мюллер добавил, что тысячи немецких компаний и регулятора беспокоит сценарий, при котором после проведения запланированных технических работ на «Северном потоке» российский газ больше не будет подаваться.

По его словам, если Россия снизит газовый поток по политическим причинам, то Германии придется экономить еще серьезнее. Чтобы подготовиться ко всем сценариям глава агентства призвал немцев перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока».