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Bloomberg узнал о корректировке правил транзита в Калининград в новых санкциях ЕС

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России внесет изменения в часть уже одобренных ограничительных мер, в том числе в правила транзита товаров в Калининград. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Некоторые официальные лица выразили беспокойство по поводу возможного давления на Литву с целью заставить ее снять запрет на транзит ряда товаров в регион. В материале отмечается, что страна внедряет ограничения в соответствии с общей политикой ЕС, и большая часть продукции продолжает свободно поступать в Калининград.

Однако в этом месяце должны вступить в силу запреты на другие российские товары, и Европейская комиссия стремится согласовать новые правила с Вильнюсом до этого момента на фоне опасений, что противостояние может обостриться.

Один из собеседников агентства при этом отметил, что любые правила применения санкций должны распространяться на весь Евросоюз, а не только на Литву.

Немецкий журнал Der Spiegel ранее писал, что правительство Германии возмущено действиями властей Литвы, запретившей транзит попадающих под евросанкции грузов из России в Калининградскую область. Власти ФРГ опасаются, что конфликт с Россией может усугубиться из-за спора о транзите и Москва «применит силу для создания наземного коридора», отмечается в статье.

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