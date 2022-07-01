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В Минэнерго Австрии заявили о крайне напряженной ситуации с газом

Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила о крайне напряженной ситуации с газом

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Joerg Sarbach/AP

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Puls 24.

«Мы знаем одно: мы находимся в крайне напряженной ситуации... Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме», — сказала Гевесслер.

По словам министра, Австрия намерена заполнить газохранилища к зиме на 80%. Она отметила, что сейчас они заполнены лишь на 44,7%.

Гевесслер также заявила, что «Россия использует энергопоставки в качестве оружия». Поэтому в Австрии нужно, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявлял, что в страну поставлять газ может Израиль с 2023 года.

17 июня Гевесслер говорила, что страна готова ко всем сценариям развития событий в сфере импорта топлива, включая полную остановку поставок газа из России. По словам министра, объявление со стороны России о снижении объема поставок газа приводит к значительному росту цены и неопределенности по всей Европе.

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