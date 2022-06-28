ФАС захотела привязать промышленность к биржевым индексам цен на газ с 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила перевести промышленных потребителей газа на биржевые индексы цен с 2024 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФАС предлагает перевести промышленных потребителей газа на цены биржевых региональных индексов. Это создаст ликвидные индикаторы цен на природный газ и СУГ. Перейти на них предполагается в 2024 году», — отметили в ведомстве.

В сообщении указали, что переход на биржевые индексы сформирует ясный механизм формирования цен на газ, которые можно будет спрогнозировать. Кроме того, ради развития региональных индексов будут организованы торги поставочными фьючерсами.

ФАС посчитали, что новый механизм также позволит потребителям планировать закупки газа в определенный месяц по фиксированной стоимости.

22 июня ФАС решила обязать ПАО «Газпром» продавать не менее 10% от объема поставок газа на внутренний рынок. В ведомстве указали, что для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, объем реализуемого на бирже газа должен быть не менее 3%. При этом в будущем 10% будет установлено для всех.