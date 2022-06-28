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Bloomberg: Кипр отказался помогать США в эмбарго на перевозку российской нефти

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Depositphotos

Власти Кипра отказались помогать Соединенным Штатам в организации эмбарго на перевозку российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Так министр финансов островного государства Константинос Петридес отреагировал скептически на предложения своей американской коллеги Джаннет Йеллен запретить перевозить российскую нефть на кораблях под флагами третьих стран.

Между тем, Кипр обладает одним из крупнейших торговых флотов, а многие танкеры ходят под кипрским флагом, который позволяет судну пользоваться режимом наибольшего благоприятствования и пониженные ставки портовых сборов в большинстве портов мира.

В частности, Петридес высказал опасения о последствиях такого шага — кроме того, он напомнил, что многие другие страны отказались вводить нефтяное эмбарго против России.

Ранее в бундестаге назвали предложение США о потолке цен на нефть из России «дымовой завесой».

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