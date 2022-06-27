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В ЛНР заявили, что завод «Азот» может скоро заработать на благо республики

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет приступить к работе на благо ЛНР.

«Предприятие «Азот», при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало. <…> Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — сказал офицер.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что все заложники, удерживаемые на заводе «Азот» в Северодонецке, освобождены.

До этого Народная милиция ЛНР сообщила, что из бомбоубежищ комбината было эвакуировано более 500 человек.

О полном освобождении химпредприятия «Азот» в Северодонецке Минобороны РФ объявило 25 июня.

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