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Литва будет дополнительно проверять калининградский транзит

В ЕК заявили, что Литва должна дополнительно проверять транзит в Калининград

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что Литва должна осуществлять дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию ЕС, передает ТАСС.

Он указал, что некоторые европейские санкции «в отношении конкретного российского экспорта», к примеру, металлопродукции и стройматериалов, вступают в силу «уже сейчас».

«Это означает, что Литва должна применять дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС», — сказал представитель ЕК.

При этом он отметил, что поставки в Калининград товаров первой необходимости останутся беспрепятственными.

Представитель ЕК также заявил, что «эти проверки целенаправленны, соразмерны и эффективны». По его словам, «они будут основаны на разумном управлении рисками, чтобы избежать уклонения от санкций и обеспечить свободный транзит». Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы и будет давать им дополнительные указания «по ходу дела», заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что руководство Литвы на консультациях с ЕК согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что ЕС учтет обязательства и не будет препятствовать транзиту в Калининград.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

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Санкции против России
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