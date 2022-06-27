РУСАЛ возобновил привязку цен на алюминий к Лондонской бирже

РУСАЛ решил вернуться к привязке цен на алюминий для некоторых потребителей из России к показателям Лондонской биржи металлов (LME). Об этом компания сообщила в публикации на Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

Крупнейший в мире производитель алюминия РУСАЛ бизнесмена Олега Дерипаски решил привязать цены на алюминий к котировкам LME. Она сделала это совместно с Красноярским алюминиевым заводом (КраМЗ). Организация входит в структуру холдинга, который владеет компанией на 57%.

КраМЗ — второй крупнейший алюминиевый завод в мире. Он производит 27% всего производимого в России алюминия и 1,6% мирового производства. Также продукция завода используется в нефте- и газомашиностроении, приборостроении и других отраслях.

В конце марта РБК писал, что «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России.