Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бывшие сырки «Б.Ю. Александров» появились в продаже под новым брендом 16:10
Тренер Оливейры не считает Махачева достойным драться за титул UFC 16:07
Раскрыты подробности о новом флагмане Xiaomi 12T 16:06
Украинка, ради которой британец бросил жену, заявила, что не уводила его из семьи 16:06
Житель Казани, убивший пенсионерку ради ее имущества, пойдет под суд 16:04
Полицейские вывезли из ресторана 2000 пчел, распугавших посетителей 16:02
Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации 16:02
В Белгороде проверяют семью подростка, который просидел трое суток около ТЦ ради... 16:00
Белый дом подтвердил планы передать Украине современные системы ПВО 15:59
Барановская вспомнила, как чуть не утонула на Мальдивах 15:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

The Guardian: нефть из России попадет в Европу через индийский «черный ход»

close
100%
Ana Maria Otero/AP

Нефть из России продолжит поступать в Европу через «черный ход», которым станет Индия. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление аналитика Алекса Лоусона.

«Растут опасения, что Индия станет «черным ходом» в Европу для российской нефти», — отметил Алекс Лоусон.

По его словам, импорт нефти из России в Индию всегда был на низком уровне, так как высокие расходы на транспортировку говорили о невыгодности поставок. Однако теперь Индия покупает нефть из России в таких огромных объемах, что западные страны стали задаваться вопросом о ее дальнейшей судьбе.

Он добавил, что отследить поставки нефти, которая уже попали в Индию, достаточно сложно. Это связано с тем, что несколько партий сырой нефти могут прибыть в порт из разных стран, при этом они будут смешаны вместе.

23 июня представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз в беседе с Bloomberg оценила объемы закупок российской нефти Китаем и Индией. По ее словам, эти две страны, возможно, приобретают больше нефти из России, чем известно Соединенным Штатам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть