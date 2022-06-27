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Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении хранилищ газа на 80%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Европы минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление органа власти.

«Совет ЕС утвердил постановление о запасах газа. Оно гласит, что подземные газохранилища на территории ЕС должны быть заполнены как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Страны, которые не имеют ПХГ, должны хранить в соседних странах объем газа, эквивалентный 15% их годового потребления», — говорится в документе.

Также было принято решение о принудительной сертификации операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальные риски внешнего вмешательства в работу газохранилищ.

Решение вступает в силу с 28 июня. Оно было принято в рамках планов ЕС уменьшить зависимость или полностью отказаться от российского газа.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что 12 из 27 стран альянса остались без российского газа.

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