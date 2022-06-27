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Минфин России сделал заявление после сообщений в СМИ о «дефолте»

Минфин РФ: действия третьих лиц привели к неполучению платежа по евробондам, это не дефолт

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин России выпустил заявление после публикаций в СМИ о наступлении дефолта в России.

В ведомстве заявили, что платежи по облигациям со сроком погашения в 2026 году и в 2036 году были произведены 20 мая, их сумма составила $71,255 млн и €26,5 млн соответственно. В этот день выплаты были получены платежным агентом по еврооблигациям и переданы как владельцам еврооблигаций, так и финансовым посредникам.

Однако международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, не довели средства до конечных получателей, хотя знали об истечении 25 мая лицензии Минфина США, которая позволяла России платить по внешнему долгу.

«Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в России произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт.

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