Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт.

Песков также прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что Соединенные штаты готовы поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.

Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву об этом.

«Нет, никаких уведомлений не было. Что касается действий по защите интересов, они предпринимаются на постоянной основе», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что в Москве следят за происходящем на саммите «Большой семерки» в Германии.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня.

Сенатор Климов выразил мнение, что США распространяют сообщения о «дефолте в России» с целью оправдать будущие кражи российских активов.