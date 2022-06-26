Bloomberg: Нидерланды могут отказаться от закрытия крупнейшего в ЕС газового месторождения

В Нидерландах, где находится крупнейшее газовое месторождение ЕС — Гронинген, могут отказаться от его закрытия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Однако премьер-министр Марк Рютте заявил, что увеличение добычи на Гронингенском газовом месторождении, которое намереваются закрыть по «соображениям безопасности», будет «крайним средством» для Нидерландов.

Рютте отметил, что отказ России поставлять газ в страну не является достаточной причиной для увеличения поставок с месторождения.

«Многие говорят, что мы должны открыть (месторождение.— «Ъ») в Гронингене, потому что это позволит снизить цены на газ. Что ж, 40 млрд кубометров недостаточно, чтобы изменить цены на газ на мировом спотовом рынке»,— полагает премьер-министр.

Замечания Рютте прозвучали на фоне жарких политических дебатов о будущем Гронингена, который был ключевым источником газа для большей части Западной Европы и опорой государственных финансов Нидерландов с момента начала добычи в 1963 году.

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