Аналитик Джиоев призвал к снижению уровня «токсичных» валют на вкладах

Уровень сбережений таких «токсичных» валют как доллар, евро и юань на вкладах необходимо снизить из-за санкций. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт Управляющей компании «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Просто держать на своем счету одну из «токсичных» валют невыгодно, так как на Западе наблюдаются стремительные темпы инфляции. В настоящий момент доля наличной иностранной валюты имеет гораздо больший вес, чем вклад», — отметил Джиоев.

По его словам, эта ситуация произошла из-за того, что был введен запрет на поставку банкнот в Россию, из-за чего создался определенный дефицит доллара и евро в обращении.

Он добавил, что в текущей ситуации лучше всего приобретать активы, которые могут принести прибыль. Например, один из безопасных сейчас вариантов – это корпоративные еврооблигации российских эмитентов.

24 июня «Известия» со ссылкой на call-центры банков сообщили, что все больше российских банков перестают открывать счета в иностранной валюте. По информации издания, речь идет о Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, банке «Открытие», Райффайзенбанке.