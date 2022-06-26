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Французские энергокомпании призвали граждан немедленно начать экономить электричество и газ

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Depositphotos

Ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — выступили с единым обращением на фоне стремительного роста стоимости сырья. Письмо публикует Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что стремительный рост цен на энергоносители угрожает социальному и политическому единству страны и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность граждан.

В заявлении также говорится, что бизнесу и простым потребителям необходимо ограничить потребление энергоресурсов. Это позволит справиться с будущими пиками потребления и смягчить любые чрезвычайные ситуации технического характера или геополитические потрясения, с которыми, возможно, придется столкнуться.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электричества, газа и нефтепродуктов», — сообщили компании.

Ранее французов призвали сидеть дома для экономии газа.

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