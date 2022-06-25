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Берлин призвал G7 продолжать финансирование проектов по ископаемому топливу

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Reuters

Германия настоятельно призвала страны G7 отказаться от обязательства по прекращению финансирования зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В соответствии с документом, который оказался в распоряжении агентства, страны «большой семерки» должны признать, что инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на энергетический кризис, который сложился в настоящее время.

По словам источников, Великобритания не поддерживает предложение немецкой стороны. Италия тоже не выступает в пользу позиции Берлина. О позициях других стран альянса — не сообщается. В число государств G7 входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. По видеосвязи в саммите поучаствует Владимир Зеленский.

Во второй половине мая сообщалось, что Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало не финансировать новые нефтегазовые проекты, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Это должно помочь решить проблему изменения климата.

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