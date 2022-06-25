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В России продажи купальников выросли на 30% за год

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Владимир Первенцев/РИА «Новости»

Продажи купальников поштучно в России с 1 по 23 июня в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году выросли на 30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс».

За этот же период уровень продаж солнцезащитных очков увеличился на 25%. Более половины этих товаров и в принципе товаров для пляжного отдыха россияне приобретают онлайн.

«Средний чек на купальники составил 1 717 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении выше на 30%, в денежном выражении — на 42%», — указывают в исследовании.

Солнцезащитные очки в среднем продавались за исследуемый период за 870 рублей. Это на 10% выше, чем годом ранее. Объем самих продаж оказался выше на 24%, в денежном выражении — на 15%.

На этой неделе сообщалось, что продукция бренда Oysho появилась в российском интернет-магазине Wildberries. В продаже появились, в том числе купальники и аксессуары.

Ранее в июне на маркетплейсе стали продавать оригинальные товары брендов Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka.

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