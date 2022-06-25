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Минюст зарегистрировал приказы о повышении с июля регулируемых цен «Газпрома»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиций зарегистрировало приказы ФАС о повышении с 1 июля 2022 года регулируемых цен на газ «Газпрома» для промышленности в России на 5%, а для населения – на 3%. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что размер индексации оптовой цены определяется Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на трехлетнюю перспективу. Он разрабатывается Министерством экономического развития, а одобряется кабинетом министров.

В макропрогнозе от сентября 2021 года Минэкономразвития предусмотрело индексацию оптовых регулируемых цен на газ для промышленности на 5% в 2022 году, 4% в 2023, 4% в 2024. Для населения все осталось как прежде – по 3%, утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба решила обязать ПАО «Газпром» продавать не менее 10% от объема поставок газа на внутренний рынок.

В пресс-службе ведомства добавили, что потребители газа при его покупке на бирже получат ряд преференций, в частности планировать закупки на длительное время при помощи ясного механизма формирования цен. Кроме того, приказ поможет не допустить возникновения случаев, когда цены на газ специально завышают.

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