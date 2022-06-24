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Госминистр Нигерии заявил, что у ОПЕК+ нет мощностей для увеличения поставок нефти

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Dado Ruvic/Reuters

У стран, которые входят в группу ОПЕК+, заканчиваются мощности для наращивания поставок нефти. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва на брифинге для СМИ, который посвящен предстоящему заседанию участников ОПЕК+, пишет Bloomberg.

«Некоторые считают, что нынешние цены на нефть несколько завышены, и ожидают от нас увеличения ее поставок. Но в данный момент у стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, действительно мало дополнительных мощностей», — сказал нигерийский министр.

Он предупредил, что ожидать этим летом существенного изменения ситуации на мировом сырьевом рынке не стоит.

Заседание группы ОПЕК+ состоится 30 июня. Стороны обсудят мировой рынок сырья и вопрос наращивания объемов добычи нефти с августа этого года.

В группу ОПЕК + входят 13 стран. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Ливия, Кувейт, Ирак, Иран, Габон, Алжир, Ангола, Конго и Экваториальная Гвинея.

В начале июня агентство ТАСС со ссылкой на источник написало, что министры стран ОПЕК+ не стали поднимать вопрос об исключении России из сделки ОПЕК+ как в ходе заседания мониторингового комитета, так и на министерской встрече.

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