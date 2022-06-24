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«Аэрофлот» запустил тариф для людей от 12 до 23 лет на перелеты по России

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Depositphotos

Авиаперевозчик «Аэрофлот» запускает тариф для людей от 12 до 23 лет на внутренние рейсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«В преддверии ежегодного праздника — Дня молодежи — «Аэрофлот» запускает новый выгодный тариф для молодежи на всех внутрироссийских направлениях», — сказано в сообщении.

Тариф распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» между такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и другими российскими мегаполисами.

Например, стоимость перелета в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей.

Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют вместе с пассажирами категории «Молодежь», предусмотрена дополнительная скидка.

На прошлой неделе сообщалось, что «Аэрофлот» делает скидку до 50% на «плоские» тарифы на перелеты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом.

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