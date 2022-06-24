«Аэрофлот» запустил тариф для людей от 12 до 23 лет на перелеты по России

Авиаперевозчик «Аэрофлот» запускает тариф для людей от 12 до 23 лет на внутренние рейсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«В преддверии ежегодного праздника — Дня молодежи — «Аэрофлот» запускает новый выгодный тариф для молодежи на всех внутрироссийских направлениях», — сказано в сообщении.

Тариф распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» между такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и другими российскими мегаполисами.

Например, стоимость перелета в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит 1 500 рублей, из Москвы в Екатеринбург — 3 500 рублей.

Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют вместе с пассажирами категории «Молодежь», предусмотрена дополнительная скидка.

На прошлой неделе сообщалось, что «Аэрофлот» делает скидку до 50% на «плоские» тарифы на перелеты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом.