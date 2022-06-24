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Генсек ООН усомнился в разрешении продовольственного кризиса без продукции РФ и Украины

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сомневается в эффективном разрешении продовольственного кризиса без продукции России и Украины на мировом рынке. Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления на министерской встрече G7 по глобальной продовольственной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в настоящее время ведут переговоры для подписания пакетного соглашения, которое позволит Украине поставлять продовольствие другим странам не только по суше, но и по Черному морю.

Также ведутся переговоры для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки без ограничений.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш в рамках усилий по решению продовольственного кризиса не пытается в первую очередь договориться о вывозе зерна из Украины.

Таким образом представитель Гутерриша отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о затягивании продовольственного кризиса в мире из-за желания генсека ООН вначале решить вопрос с экспортом украинского зерна, а только потом перейти к проблеме блокировки российского экспорта.

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