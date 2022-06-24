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В Пакистане ввели сверхналог для поддержки бедных слоев населения

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Faisal Mahmood/Reuters

Правительство Пакистана ввело сверхналог в 10% на крупную промышленность. Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф, пишет газета Dawn.

Налог вводят для увеличения доходов казны, которые направляют на поддержку бедных слоев населения. Под новую меру подпадают компании, которые заняты в области производства цемента, стали, сахара, нефти и газа, удобрений, терминалов сжиженного природного газа (СПГ), а также текстильной, банковской, автомобильной промышленности. Кроме того, налог затронет производителей сигарет, напитков и химикатов.

Новое налогообложение коснется и состоятельных физических лиц. «Те, чей годовой доход превышает 150 млн пак. рупий, будут облагаться налогом в размере 1%; 200 млн пак. рупий — 2%, 250 млн пак. рупий — 3% и 300 млн пак. рупий — 4%», — пишет издание.

По словам Шарифа, налог на сокращение бедности, кроме основной функции, пополнит бюджет страны и поспособствуют экономической стабильности и самостоятельности Пакистана.

На прошлой неделе министр финансов и доходов исламской республики Мифтах Исмаил заявил, что если правительство Пакистана не отменит субсидии на нефтепродукты, страна столкнется с дефолтом.

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