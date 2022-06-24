Компания Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Владивосток – Минск

Российская международная транспортная компания Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту Владивосток – Минск. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что 17 июня поезд направился на станцию Колядичи.

Поезда будут курсировать раз в две недели. В основном из Владивостока в Минск будут переправлять товары народного потребления, химические грузы, продукты питания, а также импортные грузы, прибывающие во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в группу Fesco).

В обратном направлении поезда будут отправляться как в российские города, так и в страны Азии, уточнили в Fesco. Общее транзитное время по маршруту будет составлять 14 дней.

В конце мая Fesco открыла регулярный морской внешнеторговый маршрут Fesco Vietnam Direct Line (FVDL) из Вьетнама в Россию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что объемы контейнерных перевозок снизились в апреле на четверть.