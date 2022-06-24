Глава Минэкономики Германии допустил остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа

Министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа придется остановить работу ряда отраслей промышленности.

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить», — сказал он в интервью Spiegel.

По словам министра, в этом случае все рыночно-экономические процессы прервутся и для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект.

«Мы говорим не о двух днях или неделях, а о длительном времени. Речь идет о людях, которые потом станут безработными, о регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы», — добавил политик.

Ранее Хабек заявлял, что опасается того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток».

Накануне правительство Германии повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности.