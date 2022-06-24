Хабек опасается, что Россия может прекратить поставки газа в Германию

Министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что опасается, того что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток», сообщает телеканал RTL.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого <...> И кто знает, какой будет следующая политическая мера. И, я не буду тут беспечным», — заявил Хабек.

Он подтвердил, что в случае прекращения поставок газа через этот газопровод цены на газ в Германии вырастут втрое.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что снижение объема поставок газа из России можно расценить как признак эффективности антироссийских санкций.

Он пояснил свое предположение следующим образом. По словам Хабека, российская сторона зарабатывает на продаже ископаемого топлива, но имеет все меньше возможности покупать западную продукцию из-за ограничительных мер в отношении многих товаров.