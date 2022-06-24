Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России планируют вернуть более $49,3 млн за отмену международных турниров 02:35
Джонсон требует от G7 и НАТО избежать «худого мира» с Россией 02:33
Президент Литвы назвал предоставление Украине статуса кандидата «победой»... 02:31
«Ъ»: из-за нехватки упаковки производители хотят увеличить объем напитков... 02:19
Названы меры борьбы с пятью вредными насекомыми, которые живут в квартире 02:18
В парламенте Болгарии поддержали отмену вето на переговоры Северной Македонии... 02:15
Роналду находится на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ»... 02:12
В Венгрии призвали отказаться от политики санкций и начать переговоры с Россией 01:56
Навка назвала «маразмом» решение ISU убрать фото россиян из галереи... 01:50
Сын Илона Маска официально сменил пол и поменял имя и фамилию 01:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Хабек опасается, что Россия может прекратить поставки газа в Германию

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что опасается, того что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток», сообщает телеканал RTL.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого <...> И кто знает, какой будет следующая политическая мера. И, я не буду тут беспечным», — заявил Хабек.

Он подтвердил, что в случае прекращения поставок газа через этот газопровод цены на газ в Германии вырастут втрое.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что снижение объема поставок газа из России можно расценить как признак эффективности антироссийских санкций.

Он пояснил свое предположение следующим образом. По словам Хабека, российская сторона зарабатывает на продаже ископаемого топлива, но имеет все меньше возможности покупать западную продукцию из-за ограничительных мер в отношении многих товаров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть