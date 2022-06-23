Французский министр оценил объем поставок российского газа

Поставки российского газа сократились, но не остановлены. Об этом заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFMTV, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — сказала министр.

23 июня спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров. При этом накануне торги закрылись на отметке $1367.

Стремительный рост газовых цен начался накануне, 15 июня. На следующий день стоимость топлива превысила $1450 за тысячу кубов.

Одной из ключевых причин резкого подорожания газа в Европе стало заявление «Газпрома» о сокращении объемов прокачки через «Северный поток» сначала со 167 млн до 100 млн кубов в сутки — почти на 40%, — а затем и вовсе до 67 млн кубометров из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и неисправностей двигателей.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал прекратить энергетические санкции в отношении России, так как они наносят вред лишь населению Германии. Также по словам политика, неприемлемо, «что федеральное правительство месяцами раскручивало санкционную спираль в энергетическом секторе и теперь удивляется тому, что Россия со своей стороны, вероятно, сокращает свои поставки».