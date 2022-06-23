На Ozon начали продавать смартфоны и компьютеры, ввезенные по параллельному импорту

Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну через параллельный импорт, стали доступны для потребителей в интернет-магазине Ozon. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сказано в сообщении.

Ранее 23 июня газета «Коммерсант» сообщила, что сеть магазинов «Связной» первой из крупных ритейлеров начала ввозить электронику через параллельный импорт. В страну ввезли телефоны и часы компаний Samsung и iPhone, а также игровые консоли Play Station, Xbox и Nintendo. Эти устройства будут продавать на 10-20% дороже аналогичных товаров, ввезенных до 24 февраля.

Список товаров, которые разрешено ввозить на территорию России через параллельный импорт, в начале мая утвердил Минпромторг. Перечень включает более 50 категорий.

Накануне сообщалось, что в российском интернет-магазине Wildberries для продажи появилась продукция бренда Oysho.