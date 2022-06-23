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Международные резервы России за неделю сократились на 2,1%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Международные резервы России сократились за неделю на 2,1%, до $582,3 млрд, сообщает Банк России.

«Международные резервы по состоянию на 17 июня составили 582,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 12,3 млрд долларов США, или на 2,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

С 3 по 10 июня международные резервы выросли на 0,6% и составили $594,6 млрд.

В середине июня Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в случае, если ситуация в экономике страны будет складываться благоприятно.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что мировые страны неизбежно начнут конвертировать свои валютные резервы в сырье, энергоносители и продовольствие, что еще больше подстегнет мировую долларовую инфляцию.

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