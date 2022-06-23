Великобритания сократила объем импорта газа из России на 75%

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с 2021 годом. Сообщение об этом пресс-служба британского правительства опубликовала на своем сайте.

«В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Квартенг, выступая на конференции Second Century London Conference.

При этом министр отметил, что долю импорта российской нефти королевство снизило в два раза.

Квартенг также сказал, что Великобритания на сегодняшний день уязвима перед газовыми рынками, которые она не в состоянии контролировать.

Глава министерства предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии добавил, что к концу 2022 года Великобритания полностью откажется от российских энергоносителей.

Ранее 22 июня пресс-служба Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) сообщила, что годовая инфляция в Британии в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.