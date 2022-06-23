Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Открытие Авто» перечислило самые популярные комплектации Lada в России 17:19
На Ozon начали продавать смартфоны и компьютеры, ввезенные по параллельному... 17:15
Бакаев рассказал, что на его переход в «Зенит» повлияла мама 17:14
Зеленский заявил, что Украина хочет получить больше помощи от Израиля 17:13
РБК: крупнейший в России производитель серебра вынужден складировать товар из-за... 17:10
Канделаки похвалила блогера BadComedian за пожертвования мирным жителям «по обе... 17:10
Губернатор Окинавы призвал сократить военное присутствие США на острове 17:09
В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян 17:09
В соцсетях предположили, что княгине Шарлен неприятно целоваться с князем... 17:08
Стилист Варшавская назвала пять омолаживающих стрижек 17:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Великобритания сократила объем импорта газа из России на 75%

close
100%
Global Look Press

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с 2021 годом. Сообщение об этом пресс-служба британского правительства опубликовала на своем сайте.

«В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Квартенг, выступая на конференции Second Century London Conference.

При этом министр отметил, что долю импорта российской нефти королевство снизило в два раза.

Квартенг также сказал, что Великобритания на сегодняшний день уязвима перед газовыми рынками, которые она не в состоянии контролировать.

Глава министерства предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии добавил, что к концу 2022 года Великобритания полностью откажется от российских энергоносителей.

Ранее 22 июня пресс-служба Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) сообщила, что годовая инфляция в Британии в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть