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В Минфине назвали антироссийские санкции Запада «финансовой ядерной бомбой»

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Мария Девахина/РИА «Новости»

По силе воздействия санкционное давление Запада на Россию можно назвать «финансовой ядерной бомбой». Такое мнение выразил замминистра финансов Алексей Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку, пишет РБК.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия», — сказал Моисеев.

По его словам, разумеется, давление со стороны западных стран заставило российскую сторону реагировать. Стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, продолжает работать финансовая инфраструктура.

Как напомнил замминистра финансов, президент США Джо Байден обещал, что курс рубля к доллару подскочит до 200 руб. Но этого не произошло. Моисеев подчеркнул, что у Запада не получилось «разворотить в клочья» финансовую систему России.

Ранее 23 июня Моисеев заявил, что правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку россиянами бриллиантов и алмазов.

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