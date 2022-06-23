Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Отшельница Агафья Лыкова обратилась к Путину 15:47
Россиянке попался замороженный хамелеон в упаковке замороженной овощной смеси 15:47
Индия заложила два противолодочных корабля и исследовательское судно 15:46
Певица Азиза рассказала, за что Киркоров извинялся перед ней «до трех... 15:46
Пропавшая без вести тверская школьница сама вернулась домой 15:43
СБУ заподозрила бывшего депутата от «Партии Регионов» Игоря Маркова... 15:43
Илон Маск назвал новую дату выпуска электропикапа Tesla Cybertruck 15:42
Айза пришла в восторг от укропа 15:41
Стал известен лучший футболист России сезона-2021/22 15:40
Под Кировом мужчина убил пенсионера ударом палки 15:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров.

Так, июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE вырос до $1504 за тысячу кубометров. При этом накануне торги закрылись на отметке $1367.

16 июня цены на газ в Европе на открытии торгов лондонской биржи ICE превысили $1450 за тысячу кубов. Стоимость сырья росла на 15% — столь быстрого роста не наблюдалось на площадке с начала апреля. Стремительный рост газовых цен начался накануне, 15 июня.

Одной из ключевых причин резкого подорожания газа в Европе стало заявление «Газпрома» о сокращении объемов прокачки через «Северный поток» сначала со 167 млн до 100 млн кубов в сутки — почти на 40%, — а затем и вовсе до 67 млн кубометров из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и неисправностей двигателей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по «Северному потоку» были устранены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть