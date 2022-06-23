Спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров.

Так, июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE вырос до $1504 за тысячу кубометров. При этом накануне торги закрылись на отметке $1367.

16 июня цены на газ в Европе на открытии торгов лондонской биржи ICE превысили $1450 за тысячу кубов. Стоимость сырья росла на 15% — столь быстрого роста не наблюдалось на площадке с начала апреля. Стремительный рост газовых цен начался накануне, 15 июня.

Одной из ключевых причин резкого подорожания газа в Европе стало заявление «Газпрома» о сокращении объемов прокачки через «Северный поток» сначала со 167 млн до 100 млн кубов в сутки — почти на 40%, — а затем и вовсе до 67 млн кубометров из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и неисправностей двигателей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по «Северному потоку» были устранены.