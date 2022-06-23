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Силуанов заявил, что прежнего доверия к финансовой инфраструктуре Запада уже не будет

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия принимаемых странами Запада решений скажутся на всей мировой финансовой системе, и прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре уже не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно, что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — отметил глава ведомства.

По его словам, в данном случае дефолт — это отказ от зарубежных финансовых посредников от исполнения обязательств. Силаунов подчеркнул, что такие решения бьют по их репутации.

Ранее Силуанов заявил об «очень сложном» будущем бюджете России. Он заявил, что деньги из бюджета необходимо не просто раздавать, а структурировать проекты совместно с бизнесом, иначе никаких средств хватать не будет.

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