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The Hill: антироссийские санкции поставили под удар благосостояние экономики США

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Alex Brandon/AP

Навязывание санкционной политики США в отношении России поставило под угрозу благосостояние самой Америки. Об этом заявил обозреватель The Hill Марк Джоффе.

«Накопленный вес экономических санкций, которые легко вводятся, но редко отменяются, может в итоге поставить под угрозу роль доллара США как мировой резервной валюты, что затруднит федеральному правительству финансирование растущего долга страны», — отметил Джоффе.

По его словам, сейчас сложно назвать какую-либо другую валюту, которая может заменить доллар. Однако многие страны уже работают над тем, чтобы обойти механизмы зависимости от уже ослабевающей резервной валюты.

Он добавил, что США стремятся быстро вводить санкции, так как хотят показать миру, что «что-то делается». Однако такая легкость введения ограничений привела к сложностям. Кроме того, сами санкции оказываются малоэффективными и требуют определенных издержек.

20 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен. По его словам, в случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства, а покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная.

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