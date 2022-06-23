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В ЦБ заявили о доле безналичных платежей, достигшей 75,5%

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Depositphotos

Доля безналичных платежей в торговом обороте в России достигла 75,5%. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального банка РФ (ЦБ РФ) Ольга Скоробогатова, отметив, что «не за горами» показатель в 80%, передает ТАСС.

«В стране хорошо развиты безналичные операции, <...> у нас это 75,5%, и не за горами 80%», — сказала Скоробогатова.

В апреле Банк России в своем годовом отчете отмечал, что доля безналичных платежей в 2021 году достигла 74,3% против 70,3% в 2020. Это было связано с расширением использования безналичных платежных инструментов.

Ранее 15 июня газета «Известия» сообщала, что в России появится новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика. Оплата по российским картам «Мир» будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Такой способ планируют внедрять с 25 октября.

Также стало известно, что доля карт платежной системы «Мир» на рынке в России за четыре месяца выросла с 32% до 35%.

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