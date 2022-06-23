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Зарубежные лекарства от ВИЧ стали дешевле в России

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Министерство здравоохранения в 2022 году значительно уменьшило закупки дорогих современных зарубежных лекарств для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Это связано с тем, что финансирование таких препаратов не увеличивается, но число пациентов с ВИЧ становится больше. По данным газеты, с июня входящее в Минздрав ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) покупает препараты от ВИЧ за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Отмечается, что бюджет на 2022 год в размере 30 млрд руб. уже потрачен.

В текущем году была закуплена «Генвоя» от Gilead, включенная в 2021 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП): на этот препарат было выделено 596,6 млн руб., что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

При этом закупки дорогостоящих современных препаратов от ВИЧ из-за рубежа, не имеющих аналогов, снижаются. Об этом свидетельствуют данные госзакупок и госреестра лекарственных средств. Если в прошлом году они составляли 67,3% в общем объеме закупок, то в этом году уже 55%. По данным газеты, уменьшение доли происходит из-за снижения затрат на «Эвиплеру» от Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что биохимики придумали, как лечить ВИЧ с помощью редактирования генома.

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